أخبار الانتقالات | تشيلسي يحدد بديل إنزو ومانشستر سيتي ينافس يونايتد على خليفة رودري
تشيلسي يستهدف شتيلر
أصبح أنجيلو شتيلر هدفًا لتشيلسي من أجل تعويض الرحيل المحتمل لإنزو فيرنانديز في الصيف المقبل بحسب صحيفة "بيلد".
وراقب البلوز بحسب التقرير متوسط الميدان الدولي الألماني في لقاء ناديه شتوتجارت ضد باير ليفركوزن مؤخرًا لحساب الدوري الألماني.
توتنهام يعود من أجل روبرتسون
ذكرت "أتلتيك" أن توتنهام سيعود في الصيف المقبل لإحياء اهتمامه بالتعاقد مع أندي روبرتسون عقب فشله في ضمه يناير الماضي.
وأعلن النجم المخضرم رحيله عن ليفربول في يونيو المقبل بحلول نهاية عقده الحالي، وسط حديث عن عدة عروض من البريميرليج.
سيتي ينافس يونايتد على هويلموند
كشفت "أبولا" البرتغالية عن وجود اهتمام من قبل مانشستر سيتي بالتعاقد مع قائد سبورتنج لشبونة مارتين هيولومند، وهو الذي يلعب في نفس مركز نجمه الحالي رودري.
ويحظى الدنماركي بإعجاب متواصل منذ عدة شهور من قبل مانشستر يونايتد بحسب التقارير، ويقدر سعره في حدود 60 مليون يورو.
إيدرسون يرفض الجميع من أجل أتلتيكو
أوضحت "آس" أن البرازيلي إيدرسون، لاعب أتالانتا، رفض كل العروض المقدمة له مؤخرًا ومتمسك بالمضي قدمًا في مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد.
وقال التقرير إن متوسط الميدان يملك اتفاقًا شخصيًا مع عملاق الليجا، وإنه رفض عروضًا من نيوكاسل ومانشستر يونايتد وآرسنال.