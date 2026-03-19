أخبار الانتقالات | حقيقة اتفاق تشابي ألونسو مع ناديه الجديد وصدمة برشلونة في حلم باستوني
في بث عبر "يوتيوب"، أوضح "فابريزيو رومانو" عدم صحة التقارير التي خرجت مؤخرًا بخصوص توصل تشابي ألونسو لأي اتفاق للعودة للتدريب بداية من الموسم القادم.
وعقب إقالته من تدريب ريال مدريد قبل شهرين تقريبًا، خرجت عدة تقارير ربطت ألونسو بخلافة أرني سلوت أو بيب جوارديولا بتدريب ليفربول أو مانشستر سيتي الموسم المقبل.
باستوني مستمر في إنتر
ذكر "ماتيو موريتو" أن الشائعات بخصوص رحيل أليساندرو باستوني عن صفوف إنتر نحو برشلونة ليست صحيحة، وأن اللاعب وإنتر لا يفكران في الانفصال في الصيف القادم.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى عدم صحة الرقم الذي أشارت إلى "لاجازيتا" في حدود ٥٠ مليونًا كسعر للمدافع الإيطالي، وقال إن إنتر لن يبيع باستوني إلا في حال وصول عروض تتخطى ٨٠ مليونًا.
تونالي مطلوب في ٣ أندية
في بثه المباشر الأربعاء، قال "فابريزيو رومانو" إن قيمة ساندرو تونالي قد تتخطى بكثير ٥٠-٦٠ مليون يورو، الرقم الذي طُرح في الآونة الأخيرة.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن الثلاثي يوفنتوس، آرسنال، ومانشستر يونايتد هم الأبرز كأندية مهتمة بالتعاقد مع نجم نيوكاسل الصيف القادم.
كيروش يغادر عمان
بحسب "بي إن"، قرر الاتحاد العماني لكرة القدم تعيين الناخب الوطني حمد العزاني بدلًا من البرتغالي كارلوس كيروش كمدرب للمنتخب الأول عقب قرار الأخير مغادرة البلاد بسبب عدم استقرار الأوضاع.
