أخبار الانتقالات | إعلان حاسم لمستقبل رافينيا وبرشلونة يتسوق من ليفربول واهتمام مدريدي بمادويكي

أكد موقع "تيم توك" إن مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس، يترقبون وضع أليخاندرو بالدي مع برشلونة، تمهيدًا لإمكانية ضمه في شهر يناير القادم.

صاحب الـ23 سنة، قد يدرس فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني، بعدما توترت علاقته كثيرًا بالمدرب الألماني هانزي فليك، ومن غير المستبعد انتقاله لفريق آخر في صفقة تصل قيمتها لـ40 مليون يورو.