أخبار الانتقالات | إنزو يفتح الباب أمام ريال مدريد وإعلان حاسم من جوارديولا حول مستقبله

أكد إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، أنه لا يضمن البقاء مع تشيلسي بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي 2025/2026.

وقال إنزو في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية:"لا أعلم ما سيحدث، لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي، وهناك أيضًا كأس العالم، بعدها سنرى".

وتأتي تصريحات الأرجنتيني، لتمنح ريال مدريد الكثير من الأمل للحصول على خدماته الصيف المقبل، باعتبار الميرينجي أحد أكثر المهتمين بضمه.