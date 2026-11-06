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أخبار الانتقالات | حقيقة بند "العودة" لتوتنهام في عقد هاري كين الجديد مع بايرن وديشان يحسم موقفه من مانشستر يونايتد
حقيقة بند العودة إلى توتنهام في عقد كين الجديد مع بايرن
كشفت "تيليجراف" عن وجود بند بعقد هاري كين الجديد مع بايرن ميونخ يسمح له بالعودة لناديه القديم توتنهام.
وينص البند بحسب التقرير على السماح لتوتنهام بمعادلة أي عرض يُقدم لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي.
ديشان يرفض يونايتد
أوضحت "ميرور" أن ديديه ديشان، مدرب فرنسا السابق، رفض عرضًا من مانشستر يونايتد من أجل تعيينه خلفًا لمايكل كاريك.
وحتى الآن، تتمسك إدارة يونايتد بكاريك رغم تراجع النتائج، وبحسب "سكاي" ستكون مباراة أستون فيلا المقبلة مفصلية في مصير المدير الفني.
نشاط من ليفربول في سوق الانتقالات
يستهدف ليفربول التعاقد مع أرشي براون، ظهير فنربخشه، بحسب "تيم توك"، عقب تألق اللاعب في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع بالتسجيل والصناعة.
وفي صعيد آخر، يصارع ليفربول مواطنيه آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل ضم موهبة فرانكفورت نامدي كولينز بحسب "فوسبال نيوز".
ميلان يحاول إبقاء رابيو بعقد جديد
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يعمل على تمديد عقد نجمه الفرنسي أدريين رابيو في ظل تألقه الموسم الجاري.
وينتهي عقد رابيو مع ميلان في يونيو 2028، ولكن النادي بحسب التقرير لا يريد التفريط فيه في ظل العروض العدة للاعب.
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