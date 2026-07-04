أخبار الانتقالات | برشلونة يتراجع عن ضم هاري كين وليفربول يرحب برحيل فان دايك

ذكرت "سكاي" أن إنتر تحصل على موافقة تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، ليتقدم على كومو في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن كومو لا يزال يحاول ضم قلب الدفاع هو الآخر، بينما يتمسك تشيلسي بالحصول على 35 مليون يورو لبيع لاعبه.