AFP
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد هدفه الأول وسعر بيع نجمه وليفربول يراقب!
صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة
ذكرت صحيفة إل ناسيونال أن نادي مانشستر يونايتد أبدى استعداده لتقديم تسهيلات مالية لنادي برشلونة من أجل تحويل إعارة ماركوس راشفورد إلى بيع نهائي.
ويشترط النادي الإنجليزي الحصول على خدمات لاعب الوسط مارك كاسادو في صفقة تبادلية تشمل دفع مبلغ مالي يقدر بنحو 11.4 مليون دولار لإتمام عملية الانتقال بين الناديين الكبيرين وتلبية رغبة النادي الكتالوني في الإبقاء على المهاجم الإنجليزي.
ليفربول يراقب وضع إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد
أوضح موقع فوتبول إنسايدر أن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 57 مليون دولار للموافقة على بيع لاعب الوسط إدواردو كامافينجا خلال الفترة المقبلة.
ويعد النجم الفرنسي هدفًا رئيسًا لنادي ليفربول الذي يسعى لاستغلال عدم رضا النادي الإسباني عن مستويات اللاعب مؤخرًا لتعزيز صفوف الفريق الإنجليزي بعنصر شاب يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية.
تشيلسي ينفرد بسباق التعاقد مع عثمان ديمبيلي
أفاد موقع ميديا فوت بأن نادي مانشستر سيتي قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.
هذا القرار مهد الطريق لنادي تشيلسي ليصبح الطرف الوحيد الساعي لضم اللاعب الفرنسي لتعزيز القوة الهجومية للفريق اللندني في ظل التغييرات المتوقعة في تشكيلة النادي الباريسي الساعي لبيع عقده خلال الصيف المقبل.
بايرن ميونخ يحدد سعرًا فلكيًا لبيع مايكل أوليس
أشارت صحيفة سبورت بيلد إلى أن نادي بايرن ميونخ لا يمانع بيع جناحه المتألق مايكل أوليس في حال الحصول على عرض مالي ضخم.
وطلب النادي الألماني الحصول على 182.9 مليون دولار للتخلي عن اللاعب الذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد وباريس سان جيرمان لتدعيم مراكز الهجوم بصفقات من الفئة الأولى لضمان المنافسة على الألقاب القارية.
عرض تاريخي من أتلتيكو مدريد لضم ميسون جرينوود
كشف موقع فيشاخيس أن نادي أتلتيكو مدريد مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 114.3 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم مارسيليا ميسون جرينوود.
وتعد هذه الصفقة مفيدة ماليًا لنادي مانشستر يونايتد الذي سيحصل على نسبة من عوائد البيع وفقًا للاتفاقات المبرمة مع النادي الفرنسي عند انتقال اللاعب لصفوفه الصيف الماضي لتعزيز هجوم الفريق الإسباني بلاعب أثبت جدارته في الدوري الفرنسي.
إنزو فيرنانديز هدف ريال مدريد الأول في سوق الانتقالات
أفاد موقع فيشاخيس بأن لاعب وسط تشيلسي إنزو فيرنانديز أصبح الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور احتمالات حقيقية لرحيل اللاعب الدولي الأرجنتيني عن ملعب ستامفورد بريدج مما دفع النادي الإسباني لوضعه على رأس قائمة التعاقدات المطلوبة لتعزيز خط الوسط بصفقة عالمية.
