أخبار الانتقالات | برشلونة يجدد عقد الثلاثي ويرفض عرضًا من مانشستر سيتي .. وإغلاق باب شباب الأهلي في وجه ريتشارليسون

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن لاعب برشلونة الشاب تشافي إسبارت وافق على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2030.

وأشار رومانو إلى أن النادي اتفق مع وكلاء اللاعب على عقد جديد براتب أعلى مما يتقاضاه حاليًا، على أن يصدر بيانًا رسميًا قريبًا لإعلان التجديد.

في الإطار نفسه، توصل برشلونة إلى اتفاق مع لاعبه مارك بيرنال على توقيع عقد طويل الأمد، يمتد حتى نهاية يونيو 2031.

المدير الرياضي ديكو قد اتفق بالفعل مع وكيل بيرنال على كافة البنود، على أن توقع العقود الأسبوع المقبل.

أما عما حدث بشكل رسمي، فقد صرح ديكو؛ المدير الرياضي للبرسا، مؤكدًا تجديد عقد النجم رافينيا لأربع سنوات مقبلة.

فيما قال المدرب هانزي فليك عن تلك الخطوة: "هذا أفضل قرار، فهو القائد المثالي لهذا الفريق".



