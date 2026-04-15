Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ ينافس ليفربول على بديل صلاح ونجم ألكمار يهدد بفسخ عقده من أجل برشلونة
بايرن يتواصل مع جوردون
ظهر أنتوني جوردون جناح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، كخيار محتمل لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن النادي البافاري أبدى استعداده لدفع ما يزيد عن 55 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبر هدفًا لليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح.
وأوضحت أن بايرن تواصل بالفعل مع معسكر جوردون للاستفسار منه عن رأيه في الفكرة، ولكن لا توجد محادثات حتى الآن مع نيوكاسل.
لاعب ألكمار يهدد بفسخ عقده
قال موقع "NOS" الهولندي، إن ألكمار تم تحذيره من المبالغة في سعر اللاعب كييس سميت، وسط اهتمام من برشلونة بالحصول على خدماته.
وأشار إلى أن اللاعب يمكنه فسخ عقده مع ألكمار لإجبار ناديه على تركه يرحل إلى برشلونة، بدلًا من الانتظار لمفاوضات طويلة ومعقدة.
ثلاثي البريميرليج يراقب كورتيس جونز
تواصل الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، مع كورتيس جونز لاعب ليفربول، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.
وقال موقع "أنفيلد ووتش" أن ليفربول قد يفكر بالفعل في إمكانية التخلي عنه، خاصة وأنه يدخل في العام الأخير من عقده مع النادي.
مانشستر يراقب نيكو ويليامز
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جناح جديد لتعويض رحيل ماركوس راشفورد بشكل نهائي في الصيف.
وأوضحت أن نيكو ويلياز لاعب أتلتيك بيلباو، يأتي على رأس الأهداف المحتملة للانتقال إلى أولد ترافورد بالميركاتو المقبل، جنبًا إلى جنب مع رافائيل لياو نجم ميلان.
بديل روبرتسون في ليفربول
حدد نادي ليفربول الإنجليزي، ديفيد راوم لاعب لايبزيج الألماني، كخيار بديل لتعويض رحيل أندي روبرتسون عن النادي الإنجليزي في الصيف.
وقال الصحفي "أليكس كروك" إن الريدز راقبوا اللاعب أكثر من مرة، وشاهدوه خلال رحلات كشافة النادي لمتابعة زميله الإيفواري يان ديوماندي.
موهبة جديدة على أعتاب مانشستر سيتي
اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم التعاقد مع إدواردو كونسيساو لاعب نادي بالميراس البرازيلي، والتوصل لاتفاق على ضمه في أقرب وقت ممكن.
شبكة "ESPN" البرازيلية قالت إن سيتي سيتعاقد مع صاحب الـ16 سنة مقابل 40 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية الأوروبية.