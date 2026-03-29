أخبار الانتقالات | برشلونة وليفربول يتجهان لتأمين دفاعهما من روما .. وكاسيميرو يرهن موافقته على مزاملة ميسي
برشلونة وليفربول يتجهان لنديكا
صراع رباعي بدأ على الإيفواري إيفان نديكا؛ مدافع روما، قبل أشهر من الميركاتو الصيفي 2026، بحسب موقع "Caught Offside".
برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد وتوتنهام، جميعهم يتابع صاحب الـ26 خلال الفترة الحالية، في وقت يزعم به "Caught Offside" أن النادي الإيطالي مستعد للتخلي عنه مقابل 39 مليون جنيه إسترليني فيما فوق.
كاسيميرو يرهن موافقته على مزاملة ليونيل ميسي
أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إنتر ميامي بدأ بالفعل محادثاته مع وكلاء كاسيميرو؛ نجم مانشستر يونايتد، حيث أرسل عرضه الأول لهم.
من ناحية موقف البرازيلي، فإنه منفتح على اتخاذ خطوة مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه يرهن قراره بالمقابل المادي الذي سيعرضه إنتر ميامي، كون العروض التي تلقاها من السعودية وأندية أوروبا أكبر من الأمريكي.
قطبا مانشستر مهتمان بتونالي
يتنافس قطبا مانشستر حاليًا على لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي؛ لاعب وسط نيوكاسل، بحسب الصحفي ماتيو موريتو.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مانشستر يونايتد يريد ضم الإيطالي تمهيدًا لرحيل كاسيميرو، وتزيد احتمالات ضمه يومًا تلو الآخر داخل الغرف المغلقة.
لكن مانشستر سيتي هو الآخر يريد تأمين نفسه مع احتمالية رحيل رودري وبرناردو سيلفا، لذا وضع تونالي ضمن قائمة اهتماماته.
"الأموال السعودية قد تغري كين" .. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة بخصوص مستقبل النجم الإنجليزي
قد يكون هاري كين يمر بفترة قياسية في ألمانيا، لكن الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، أقر بأن عرضًا ضخمًا من السعودية قد يغير مستقبل المهاجم.
ورغم استقرار قائد منتخب إنجلترا في بافاريا، فإن إغراء الثروات الشرق أوسطية يظل عاملاً لا يمكن للنادي تجاهله تمامًا.
برشلونة يتواصل مع باستوني
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن مسؤولي نادي برشلونة تواصلوا خلال الأيام الماضية مع أليساندرو باستوني؛ مدافع إنتر الإيطالي، لمناقشة راتبه والشروط الشخصية له تمهيدًا للتعاقد معه.
لكن في الوقت ذاته، أشار رومانو إلى أنه من غير المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الناديين قريبًا، خاصةً وأن إنتر لم يحدد سعرًا لبيع باستوني.
عقده ينتهي قريبًا .. إنزاجي يعود للتفاوض مع "قاهر السرطان" لتدعيم صفوف الهلال
أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، رغبته في التعاقد مع واحد من أحد نجوم ناديه السابق إنتر الإيطالي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب هو المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، حيث تظهر الفرصة أمام الزعيم لضم أحد أهم اللاعبين بمركزه في إيطاليا على مدار السنوات الماضية في صفقة انتقال حر بالمجان.