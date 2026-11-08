أخبار الانتقالات | برشلونة يستهدف كولويل وليفربول يصارع ريال وبايرن على خليفة أليسون

في ظل اقتراب عقد أليسون بيكر من الانتهاء في يونيو القادم، بدأ ليفربول رحلة البحث عن حارس جديد.

وبحسب "فوتبول إنسايدر"، أصبح ليفربول أحدث الأندية المهتمة بضم بارت فيربروجن، حارس برايتون، والذي يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وريال مدريد بحسب عدة مصادر.