أخبار الانتقالات | كلوب يفتح الأبواب أمام ريال مدريد وبرشلونة يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد، يستعد للحصول على زيادة هائلة في راتبه عند التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.

وأوضحت أن اللاعب راتبه سيصل من 20 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، إلى 150 ألف، وذلك بعد رفضه العديد من العروض الأخرى من داخل إنجلترا وخارجها.