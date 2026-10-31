أخبار الانتقالات | برشلونة يحسم موقف فيرمين لوبيز وتشابي ألونسو يوضح حقيقة رحيل كول بالمر عن تشيلسي

قال "فابريزيو رومانو" إن برشلونة حسم موقفه وقرر أن نجمه الشاب فيرمين لوبيز ليس متاحًا في سوق الانتقالات رغم العروض العدة للإسباني.

وفي الأيام الماضية تم ربط اللاعب بعرض من باريس سان جيرمان وقبلها من تشيلسي، ومساء الجمعة ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد هو الآخر مهتم بضم لوبيز.