أخبار الانتقالات | أنباء سعيد في برشلونة بخصوص فليك وإيفرتون ينقض على مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال

وافق هانزي فليك على تمديد عقده مع برشلونة لعام إضافي، لينتهي في 2028 بدلًا من العقد الحالي للمدرب الألماني الذي ينتهي في 2027، وذلك بحسب "موندو".

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فليك وافق أيضًا على وجود بند لعام إضافي في عقده ولكن اختياري، وذلك بعد رفضه عرض برشلونة للتوقيع لعامين متواصلين.