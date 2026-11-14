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أخبار الانتقالات | رد برشلونة على شائعات حمزة عبد الكريم وكومو وترينت يرفض الرحيل عن ريال مدريد
نفي انتقال حمزة عبد الكريم إلى كومو
كشف الإعلامي كريم رمزي عبر قنوات "أون" عن عدم صحة تقارير انتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوف كومو، وأكد تواصله مع مسؤول من إدارة برشلونة أكد له تمسك هانسي فليك، مدرب برشلونة، باستمرار المهاجم المصري الشاب، ودخوله في خططه القريبة للفريق.
وخرجت "إل ناسيونال" بتقرير في الساعات الماضية قالت فيه إن كومو يستهدف ضم عبد الكريم، وقد يوفر له فرصة من أجل اللعب بصفة مستمرة عكس وضعه الحالي مع العملاق الكتالوني.
ترينت متمسك بالبقاء في مدريد
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ترينت أليكساندر أرنولد لا يملك أي نية للرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير القادم، ويرغب بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.
وخرجت عدة تقارير ربطت أرنولد بعروض من ناديه السابق ليفربول، بالإضافة إلى تشيلسي وبايرن ميونخ، في ظل قلة مشاركاته مع العملاق المدريدي.
كارلوس أجوستو يقترب من التجديد مع إنتر
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر أصبح قريبًا من حسم مسألة مدة عقد مدافعه كارلوس أجوستو عقب مفاوضات مكثفة بين الطرفين.
الدولي البرازيلي سيمضي عقدًا جديدًا سيرتفع فيه راتبه من 2.2 مليون يورو بالموسم إلى 3.5 مليونًا بحسب التقرير.
مدرب لانس الجديد
أعلن لانس عن تعيين ديديه ديجارد مدربًا جديدًا للفريق الأول بعقد حتى يونيو 2028، ليصبح مدرب لوهافر السابق خليفة يانيك كاهوزاك المقال لسوء النتائج.
وكانت تقارير أشارت إلى محاولة لانس إعادة بيير ساج عقب إقالته من تدريب كريستال بالاس، ولكن الأخير اختار الرفض والابتعاد عن التدريب في الفترة المقبلة.
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