أخبار الانتقالات | رد برشلونة على شائعات حمزة عبد الكريم وكومو وترينت يرفض الرحيل عن ريال مدريد

كشف الإعلامي كريم رمزي عبر قنوات "أون" عن عدم صحة تقارير انتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوف كومو، وأكد تواصله مع مسؤول من إدارة برشلونة أكد له تمسك هانسي فليك، مدرب برشلونة، باستمرار المهاجم المصري الشاب، ودخوله في خططه القريبة للفريق.

وخرجت "إل ناسيونال" بتقرير في الساعات الماضية قالت فيه إن كومو يستهدف ضم عبد الكريم، وقد يوفر له فرصة من أجل اللعب بصفة مستمرة عكس وضعه الحالي مع العملاق الكتالوني.