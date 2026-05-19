Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | نجم إنتر يغلق الباب أمام برشلونة.. وكامافينجا يعلن الاستمرار مع ريال مدريد!
لاوتارو مارتينيز يعلن رغبته في الاعتزال مع إنتر
أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بقميص نادي إنتر الإيطالي.
وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية "أود أن أنهي مسيرتي في إنتر، أنا سعيد جدًا هنا ولا يمكنني تخيل نفسي في أي مكان آخر، وإذا لم يطردوني سأبقى هنا دائمًا".
يأتي هذا بعد ساعات من خروج تقارير تعيد ربط الأرجنتيني ببرشلونة، بعد سنوات من رغبتهم في ضمه، وفي ظل بحثهم عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي يغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.
بنجامين بافارد يقرر مغادرة مارسيليا
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد لن يستمر في صفوف نادي مارسيليا وسيعود إلى نادي إنتر هذا الصيف.
وأوضح التقرير أن خطة اللاعب تتمثل في الانضمام إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للبحث عن تجربة احترافية جديدة.
إدواردو كامافينجا يؤكد استمراره مع ريال مدريد
أغلق لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا الباب أمام شائعات رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.
وصرح اللاعب مؤكدًا بقاءه مع الفريق الملكي وموجها رسالة واضحة للجماهير قائلا "يجب علينا أن نفوز بكل شيء في الموسم المقبل".
بوروسيا دورتموند يوقف مساعيه لضم جادون سانشو
توقفت محاولات نادي بوروسيا دورتموند لاستعادة خدمات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو بشكل مؤقت بسبب تغييرات في الخطط الفنية للفريق.
ورغم التاريخ الكبير للاعب مع النادي الألماني إلا أن الإدارة الفنية تفضل حاليًا البحث عن صانع ألعاب يمتلك المرونة التكتيكية للتحرك على الأطراف بدلا من التعاقد مع جناح تقليدي لتتناسب هذه المواصفات مع خطة اللعب بثلاثة مدافعين.