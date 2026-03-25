أخبار الانتقالات | قرار نهائي بمستقبل فينيسيوس جونيور ونجم برشلونة الشاب يرفض الانتقال للسعودية

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع لاعبه كوبي ماينو، من أجل ضمان استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إلى أن اللاعب سيمدد عقده مع الشياطين الحمر حتى 2031، ليغلق الباب أمام جميع التكهنات حول رحيله.

ويأتي ذلك بعدما جذب اللاعب اهتمامًا من عدة أندية أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد ونابولي والمزيد من الفرق التي كان من الممكن له الانتقال لها.