Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | خطة برشلونة نحو بيدرو بورو و"صفقة مورينيو" يبحث عن مخرج لمغادرة ريال مدريد!
- (C)Getty Images
أربيلوا يقترب من الرحيل
كشفت شبكة "توك سبورت" عن اقتراب ألفارو أربيلوا من الرحيل عن تدريب نادي فولهام، بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الجاري.
وأوضحت أن توماس فرانك مدرب توتنهام وبرينتفورد السابق، هو الأقرب لخلافته، مع الوضع في الاعتبار إمكانية قدوم كيران مكينا كبديل محتمل.
باريس يراقب ليني يورو
يترقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد، تمهيدًا للتحرك من أجل ضمه في الصيف القادم.
وقالت شبكة "توك سبورت" إن باريس أرسل كشافيه لمتابعة صاحب الـ20 خلال مباراة فرنسا وبلجيكا الأخيرة، في الوقت الذي يتمسك فيه مانشستر باللاعب.
ليفربول مهتم بضم كالولو
قالت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" إن ليفربول جعل مدافع يوفنتوس بيير كالولو، على رأس أهدافه لدعم مركز الظهير الأيمن في صيف عام 2027.
روما كذلك يتابع كالولو، في الوقت الذي يريد فيه يوفنتوس تمديد عقده حتى صيف عام 2029، ولكن الريدز سيحاولون تعقيد الأمور بالتفاوض على ضمه.
- Getty Images Sport
بورو يخطط للرحيل عن توتنهام
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بيدرو بورو يريد مغادرة توتنهام، من أجل العودة مرة أخرى إلى بلاده، بسبب شعوره بالإحباط داخل الفريق اللندني.
وأوضحت أن برشلونة يراقب موقف صاحب الـ27 سنة، ولكن التعاقد مع بورو سيتطلب رحيل أحد العناصر الدفاعية في الفريق الكتالوني.
توتنهام قام مؤخرًا بتجديد عقده اللاعب حتى 2031، ومن المتوقع أن يطلب قيمة مالية ضخمة للتخلي عنه.
برناردو سيلفا يفكر في الرحيل
يعيش صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، فترة صعبة للغاية داخل ريال مدريد، بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، رغم قيام الأخير بالتعاقد معه فور عودته لسانتياجو برنابيو الصيف الماضي.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن هناك شكوك قوية حول استمرار اللاعب في ريال مدريد، حيث قد يفكر في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة لإنقاذ مسيرته.
- (C)Getty Images
بوجبا يتجه للدوري الأمريكي
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بول بوجبا يدرس فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بعد رحيله عن نادي موناكو الفرنسي.
وأشارت إلى أن اللاعب تم عرضه على أكثر من فريق بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن يدرس خطوته القادمة تمهيدًا لمغادرة قارة أوروبا بالكامل.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا