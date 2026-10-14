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Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | خطة برشلونة نحو بيدرو بورو و"صفقة مورينيو" يبحث عن مخرج لمغادرة ريال مدريد!

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
برشلونة
باريس سان جيرمان
ليفربول
مانشستر يونايتد
بيرناردو سيلفا
ليني يورو
بيدرو بورو
بيير كالولو
ألفارو أربيلوا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • arbeloa(C)Getty Images

    أربيلوا يقترب من الرحيل

    كشفت شبكة "توك سبورت" عن اقتراب ألفارو أربيلوا من الرحيل عن تدريب نادي فولهام، بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق خلال الموسم الجاري.

    وأوضحت أن توماس فرانك مدرب توتنهام وبرينتفورد السابق، هو الأقرب لخلافته، مع الوضع في الاعتبار إمكانية قدوم كيران مكينا كبديل محتمل.

  • باريس يراقب ليني يورو

    يترقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد، تمهيدًا للتحرك من أجل ضمه في الصيف القادم.

    وقالت شبكة "توك سبورت" إن باريس أرسل كشافيه لمتابعة صاحب الـ20 خلال مباراة فرنسا وبلجيكا الأخيرة، في الوقت الذي يتمسك فيه مانشستر باللاعب.

  • ليفربول مهتم بضم كالولو

    قالت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" إن ليفربول جعل مدافع يوفنتوس بيير كالولو، على رأس أهدافه لدعم مركز الظهير الأيمن في صيف عام 2027.

    روما كذلك يتابع كالولو، في الوقت الذي يريد فيه يوفنتوس تمديد عقده حتى صيف عام 2029، ولكن الريدز سيحاولون تعقيد الأمور بالتفاوض على ضمه.

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    بورو يخطط للرحيل عن توتنهام

    قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بيدرو بورو يريد مغادرة توتنهام، من أجل العودة مرة أخرى إلى بلاده، بسبب شعوره بالإحباط داخل الفريق اللندني.

    وأوضحت أن برشلونة يراقب موقف صاحب الـ27 سنة، ولكن التعاقد مع بورو سيتطلب رحيل أحد العناصر الدفاعية في الفريق الكتالوني.

    توتنهام قام مؤخرًا بتجديد عقده اللاعب حتى 2031، ومن المتوقع أن يطلب قيمة مالية ضخمة للتخلي عنه.

  • برناردو سيلفا يفكر في الرحيل

    يعيش صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، فترة صعبة للغاية داخل ريال مدريد، بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، رغم قيام الأخير بالتعاقد معه فور عودته لسانتياجو برنابيو الصيف الماضي.

    صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن هناك شكوك قوية حول استمرار اللاعب في ريال مدريد، حيث قد يفكر في الرحيل بأقرب فرصة ممكنة لإنقاذ مسيرته.

  • pogba(C)Getty Images

    بوجبا يتجه للدوري الأمريكي

    أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بول بوجبا يدرس فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بعد رحيله عن نادي موناكو الفرنسي.

    وأشارت إلى أن اللاعب تم عرضه على أكثر من فريق بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن يدرس خطوته القادمة تمهيدًا لمغادرة قارة أوروبا بالكامل.