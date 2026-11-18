كشف الصحفي ديفيد أورنستين، عن عدم تخطيط إيلي جونيور كروبي، للرحيل عن بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مغلقًا الباب أمام التكهنات المتعلقة بانتقاله لصفوف آرسنال.

وقال أورنستين:"المعلومات التي حصلت عليها تقول إنه يريد الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة خارج إنجلترا في المستقبل القريب".

وهو الأمر الذي يمثل صدمة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا، حيث كان يطمح الإسباني في تعزيز هجوم آرسنال في الشتاء، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها حاليًا بهبوط مستوى فيكتور جيوكيريس وكاي هافيرتس وإيبرتشي إيزي.