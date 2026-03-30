أخبار الانتقالات | نجم تشيلسي يوافق على برشلونة وزميله مفضل لدى ريال مدريد!





أشارت تقارير صحفية إسبانية، نقلتها "ماركا"، إلى أن ريال مدريد يضع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، كخيار مفضل للتعاقد معه بدلاً من الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

وزاد فيرنانديز من التكهنات حول مستقبله بتصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية أعرب فيها عن إعجابه بالعاصمة الإسبانية ورغبته في العيش هناك مستقبلاً.

وذكرت المصادر أن تشيلسي، الذي لا يعتبر اللاعب "غير قابل للمس"، قد يطلب مبلغاً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته، خاصة وأن عقده يمتد حتى عام 2032.



