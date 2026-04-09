أخبار الانتقالات | بايرن يحدد بديل نوير ونجم برشلونة يطلب الرحيل وتفاصيل العرض السعودي لداني أولمو
إليوت يتجه لمانشستر
أكد الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج، أن لاعب وسط نوتنجهام فورست إليوت أندرسون، يستعد للانتقال إلى أي من مانشستر يونايتد أو سيتي في الميركاتو الصيفي القادم.
وأشار إلى أن نوتنجهام حدد مطالبه المالية بالفعل للتخلي عن اللاعب، حيث من المتوقع أن يوافق على بيعه مقابل 100 إلى 120 مليون جنيه استرليني.
محاولة جديدة من تشيلسي لضم فيرمين
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن استعداد تشيلسي للتقدم بعرض قيمته تصل إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة.
ومع ذلك، يصر جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني على أن اللاعب ليس للبيع، رافضًا إمكانية التخلي عنه في أي وقت قريب، مثلما فعل الصيف الماضي.
بايرن يراقب حارس دورتموند
حدد نادي بايرن ميونخ الألماني، هدفه الرئيسي من أجل استبدال مانويل نوير الذي يبلغ الآن 40 عامًا، ومن غير المتوقع استمراره لفترة طويلة من الزمن.
وقال موقع "فوت ميركاتو" إن الهدف الرئيسي لبايرن من أجل تعويض نوير، هو جريجور كوبيل لاعب بوروسيا دورتموند.
وأشار إلى أن هناك منافسة مشتعلة من أجل التعاقد مع الحارس المميز، بوجود اهتمام أيضًا من تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بضمه.
تفاصيل عرض القادسية لأولمو
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن محاولة القادسية للتعاقد مع داني أولمو قبل انضمامه لصفوف برشلونة قادمًا من لايبزيج الألماني.
وأوضحت أن القادسية كان مستعدًا لدفع نفس قيمة الانتقال للايبزيج، مع منح اللاعب راتبًا يصل إلى 9.5 مليون يورو سنويًا.
ومع ذلك، رفض الدولي الإسباني هذه الفرصة رغم العرض المغري، مفضلًا فكرة الانتقال إلى برشلونة والبقاء في أوروبا.
كاسادو يفكر في الرحيل
قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن مارك كاسادو لاعب برشلونة، أبلغ ممثليه بأنه منفتح على فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن هذا القرار من اللاعب، يأتي بسبب تقليص دوره في تشكيل المدرب هانزي فليك، مما جعله يبقي على جميع خياراته مفتوحة من أجل اللعب بانتظام.
مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو شتيلر
برز أنجيلو شتيلر كواحد من أهم الأهداف لأندية الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي القادم، بعد ارتباطه سابقًا بالانتقال إلى ريال مدريد.
الصحفي "فلوريان بليتنبرج" قال إن مانشستر يونايتد أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي في عقد شتيلر مقابل 40 مليون يورو.
ومع ذلك، شتوتجارت يمتلك أفضلية إزالة هذا الشرط تمامًا مقابل دفع 2 مليون يورو، في الوقت الذي لم يقرر فيه اللاعب خطوته القادمة حتى الآن.