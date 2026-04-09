أخبار الانتقالات | بايرن يحدد بديل نوير ونجم برشلونة يطلب الرحيل وتفاصيل العرض السعودي لداني أولمو

أكد الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج، أن لاعب وسط نوتنجهام فورست إليوت أندرسون، يستعد للانتقال إلى أي من مانشستر يونايتد أو سيتي في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار إلى أن نوتنجهام حدد مطالبه المالية بالفعل للتخلي عن اللاعب، حيث من المتوقع أن يوافق على بيعه مقابل 100 إلى 120 مليون جنيه استرليني.