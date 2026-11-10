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أخبار الانتقالات | رحيل مايكل كاريك وشرط برشلونة لبيع جافي واهتمام مدريدي بلاعب آرسنال
- Getty Images Sport
برشلونة ينافس ليفربول على كامبياسو
قال موقع "توتو يوفي" إن ليفربول ومانشستر يونايتد، مهتمان بالتعاقد مع أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
برشلونة أيضًا يراقب صاحب الـ26 سنة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمته من 20 إلى 25 مليون يورو، وسيكون من الصعب على النادي الإيطالي مقاومة هذا الاهتمام المتزايد رغم حاجته لخدمات اللاعب الإيطالي.
- Getty Images Sport
أتلتيكو مهتم بزوبيمنيدي
فتح نادي آرسنال الإنجليزي، الباب أمام رحيل لاعب وسطه مارتين زوبيمنيدي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لقلة مشاركاته تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.
صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن آرسنال سيطمح في الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني نظير بيع اللاعب، وسط اهتمام من أتلتيكو مدريد بضمه في يناير.
كاريك يقترب من الرحيل
تميل إدارة مانشستر يونايتد، للتخلي عن خدمات المدرب الإنجليزي مايكل كاريك، وذلك بسبب النتائج السيئة التي عانى منها الفريق على مدار الأسابيع الماضية.
وقال الصحفي ديفيد أورنستين، إن الإقالة ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة، مع استهداف أي من ماوريسيو بوتشيتينو أو إيدي هاو أو يوليان ناجلسمان من أجل خلافته.
- Getty Images Sport
أراوخو يفضل الانتظار
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة المعار إلى ليفربول، يريد الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري لحسم قراره النهائي بخصوص مستقبله.
وأوضحت أن الريدز يمكنهم دفع 55 مليون يورو مقابل شراء اللاعب في يناير، ولكن الأوروجوياني لا يريد حسم مصيره النهائي في الوقت الحالي.
برشلونة يحاول حماية موهبته
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن أستون فيلا يريد التعاقد مع إبراهيما تونكارا لاعب برشلونة في أقرب وقت ممكن.
وعلى الجانب الآخر، يفضل برشلونة الحفاظ على اللاعب وأبدى استعداده للقتال من أجل استمراره، رغم الاهتمام المتزايد من بعض أندية البريميرليج بضمه.
شرط رحيل جافي
كشف الصحفي "خوان خيسوس" عن اهتمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بالتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يعتبر من أشد المعجبين بجافي، ويؤمن بقدرته على تطوير خط وسط باريس، ولكن برشلونة لا يريد التخلي عنه إلا إذا تقدم اللاعب بطلب رسمي بالانتقال.
شكوك حول مستقبل ماتانتونو
يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، إمكانية التخلي عن لاعبه فرانكو ماتانتونو المعار إلى فيورنتينا الإيطالي، في حالة شراء نيكو باز من كومو في الميركاتو الصيفي.
ريال يمكنه ضم باز من نظيره الإيطالي مقابل 80 مليون يورو وفقًا للاتفاق بين الطرفين، ووفقًا لموقع "Fichajes" فإن ذلك سيعني تقلص فرص ماتانتونو في المشاركة، مما يفتح الباب أمام بيعه أو إعارته.
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