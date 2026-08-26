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أخبار الانتقالات | نجم جزائري يجاور مرموش في توتنهام وبوعدي ينتقل رسميًا إلى مانشستر سيتي
مرموش إلى توتنهام
حصل المهاجم المصري عمر مرموش، على الإذن النهائي من مانشستر سيتي، من أجل خوض الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن اللاعب قام بتوديع زملائه في سيتي، قبل انضمامه لسبيرز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بقيمة 50 مليون جنيه استرليني مع 10 ملايين كمتغيرات مستقبلية.
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تشيلسي يستهدف أليكس سكوت
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع أليكس سكوت لاعب وسط بورنموث، كبديل لإنزو فيرنانديز المتوقع انتقاله لمانشستر سيتي.
بورنموث مصمم على أن اللاعب ليس للبيع، ولكن الأمور قد تختلف لو تقدم البلوز بعرض يقترب من 90 مليون جنيه استرليني.
وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن ليفربول مهتم باللاعب أيضًا، لكنه يدرس بعض الخيارات الأخرى في السوق.
بوعدي ينضم لمانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادمًا من نادي ليل الفرنسي.
ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال اللاعب لسيتي تصل إلى 95 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات مستقبلية.
نجم الجزائر قد يجاور مرموش
كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن اهتمام توتنهام بالتعاقد مع أمين جويري لاعب مارسيليا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كصفقة جديدة بجوار عمر مرموش وسافينيو.
وأوضحت ان مارسيليا يرحب بالتخلي عن اللاعب الجزائري البالغ من العمر 26 سنة، وسط اهتمام كذلك من نابولي بالحصول على خدماته.
نوتنجهام يخطف هدف برشلونة
يسعى نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، للتعاقد مع لويس سواريز مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي، والذي يعتبر على رأس أهداف برشلونة، في حالة فشل صفقة خوليان ألفاريز.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه من المتوقع أن يتقدم نوتنجهام بعرض مالي كبير من أجل ضم اللاعب المرتبط بعقد مع النادي البرتغالي.
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فيلا يطلب ضم لياو
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن قيام نادي أستون فيلا، بالتواصل مع ميلان الإيطالي، لاستكشاف إمكانية التعاقد مع الجناح البرتغالي رافائيل لياو.
فيلا يفضل صيغة الإعارة مع إمكانية أو إلزامية الشراء، بينما يريد ميلان مبلغ يزيد عن 60 مليون يورو للتخلي عنه.
- Calciomercato
اقتراب حسم صفقة مارتينيلي
كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، عن دخول صفقة جابرييل مارتينيلي في اللحظات الأخيرة، بعد دخول وكيل أعماله في مفاوضات جديدة مع الهلال السعودي.
وأوضح أن آرسنال أبدى استعداده التام، من أجل السماح للاعب للانتقال إلى الهلال مقابل 65 مليون يورو، بعد الاتفاق مع الزعيم على كل شيء.
خليفة بالدي في برشلونة
بدأ نادي برشلونة الإسباني، التحضير لإمكانية رحيل أليخاندرو بالدي عن الفريق خلال هذا الصيف، باستهداف كاستيلو لوكيبا مدافع نادي لايبزيج الألماني.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن لايبزيج لن يستمع لأي عروض أقل من 45 إلى 50 مليون يورو، نظير بيع اللاعب الذي يجيد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
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راشفورد إلى تشيلسي؟
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن تشيلسي يستعد من أجل التقدم بعرض للتعاقد مع ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد خلال الأيام الأخيرة من السوق.
مانشستر مهتم ببيع اللاعب فقط، ويطمح في الحصول على مبلغ قيمته 26 مليون جنيه استرليني، وسط شكوك حول إمكانية حدوث الصفقة بسبب راتب اللاعب.
ألفاريز يغيب عن أتلتيكو
استمرارًا لمسلسل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، تغيب اللاعب عن تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم، الأربعاء، بداعي معاناته من وعكة صحية، وسط التكهنات حول رحيله عن النادي.
آرسنال يراقب الموقف بشتى الطرق تحسبًا لتغيير اللاعب لرأيه الواضح بان برشلونة هو خياره الأول هذا الصيف.
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