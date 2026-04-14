أخبار الأنتقالات | صراع جديد بين برشلونة وبايرن ميونخ والهدف لياو.. وجوهرة الدوري الإنجليزي مطلوبة في ثلاثة أندية من القمة!
أندي روبرتسون يعلن نهاية رحلته مع ليفربول
كشف المدافع الإسكتلندي أندي روبرتسون أنه سيغادر صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة استمرت 9 سنوات داخل ملعب أنفيلد.
وأكد اللاعب أنه لم يتلق عرضًا لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي مما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا خلال الصيف المقبل.
ويرتبط اسم الظهير الأيسر بالانتقال إلى صفوف توتنهام لتدعيم دفاع الفريق اللندني في الموسم الجديد رغبة منه في حسم مستقبله قبل انطلاق منافسات كأس العالم بحسب "ميرور".
صراع بين بايرن ميونخ وبرشلونة لضم لياو
تدرس إدارة نادي بايرن ميونخ ونظيرتها في برشلونة إمكانية التعاقد مع الجناح البرتغالي لياو لاعب نادي ميلان لتعزيز القوة الهجومية.
وأشارت "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن تدهور علاقة اللاعب مع جماهير النادي الإيطالي قد يسهل عملية رحيله مقابل مبلغ يصل إلى 80 مليون يورو رغم وجود شرط جزائي ضخم في عقده.
كما يراقب نادي مانشستر يونايتد وضع اللاعب تمهيدًا لتقديم عرض رسمي لضمه إلى الدوري الإنجليزي في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته.
كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على الموهبة جيريمي مونجا
أبدى ثلاثي القمة مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع جيريمي مونجا جناح نادي ليستر سيتي الشاب بحسب "تيم توك".
ويعد اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا حيث تتابع أندية ليفربول وتوتنهام تطور مستواه عن كثب تمهيدًا لضمه.
وتخطط الأندية الكبرى لتقديم عروض رسمية لضم اللاعب في ظل احتمال هبوط ناديه الحالي مما يسهل عملية خروجه نحو نادٍ ينافس في المستويات العليا.
بايرن ميونخ يرفض رحيل ألكسندر بافلوفيتش
أغلق نادي بايرن ميونخ الباب أمام محاولات أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش بحسب "تيم توك".
وأبلغ النادي الألماني جميع الأطراف المهتمة أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ليس للبيع في الوقت الحالي وأنه ركيزة أساسية في مشروع الفريق المستقبلي.
كما أكد اللاعب التزامه الكامل بالبقاء ومواصلة تطوره داخل أليانز أرينا نافيًا وجود أي رغبة لديه في الرحيل نحو الدوري الإسباني أو الإنجليزي.
بايرن ميونخ يراقب مدافع تشيلسي جوش أتشيمبونج
يواصل نادي بايرن ميونخ مراقبة تطور المدافع الشاب جوش أتشيمبونج لاعب نادي تشيلسي لضمه لصفوف الفريق الألماني في المستقبل القريب. وأوضح كريستيان فالك أن النادي البافاري يضع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا ضمن خياراته لتدعيم الخط الخلفي خاصة في حال رحيل المدافع كيم مين جاي.
ورغم استقرار المدافع الكوري الجنوبي مع الفريق إلا أن الإدارة الفنية تفضل تأمين بدائل شابة وواعدة لضمان استمرار قوة الدفاع في المنافسات المحلية والقارية.