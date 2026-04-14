أخبار الأنتقالات | صراع جديد بين برشلونة وبايرن ميونخ والهدف لياو.. وجوهرة الدوري الإنجليزي مطلوبة في ثلاثة أندية من القمة!





كشف المدافع الإسكتلندي أندي روبرتسون أنه سيغادر صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة استمرت 9 سنوات داخل ملعب أنفيلد.

وأكد اللاعب أنه لم يتلق عرضًا لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي مما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا خلال الصيف المقبل.

ويرتبط اسم الظهير الأيسر بالانتقال إلى صفوف توتنهام لتدعيم دفاع الفريق اللندني في الموسم الجديد رغبة منه في حسم مستقبله قبل انطلاق منافسات كأس العالم بحسب "ميرور".



