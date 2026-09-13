في وقت زعمت به صحيفة "سبورت" أن الأمور المالية قد تلعب ضد إنتر في ملف تجديد عقد ظهيره فيديريكو ديماركو، وتخدم برشلونة الذي يستهدف ضمه، تؤكد صحيفة "كورييري ديلو سبورت" ما هو عكس ذلك..

بحسب الصحيفة الإيطالية فإن الأسابيع المقبلة ستشهد بعض التطورات في تجديد عقد ديماركو مع النيراتزوري، بعدما التقى ممثلو اللاعب بداريو باتشين؛ المدير الرياضي للنادي، وقد أخطروه برغبة موكلهم في البقاء مع إنتر حتى نهاية مسيرته.







