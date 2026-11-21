علق عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه مع "سكاي" على مسألة عقد جمال موسيالا التي طرحها الرئيس الشرفي أولي هونيس مؤخرًا في ظل مرض اللاعب وتلقيه علاجًا قد يؤثر على مستواه الفني.

وقال رومينيجه إن طبيعة مرض موسيالا قد تصعب عودته لمستواه الفني الطبيعي، وأن النادي سيتحدث مع وكلاء اللاعب في ظل عقده الضخم، مشيرًا إلى صعوبة بيع اللاعب بسبب حالته المرضية ولكن شدد أن النادي يجب أن يراجع الموقف بأكمله، مشددًا على صحة كلمات هونيس والتفكير في مصلحة النادي واللاعب.