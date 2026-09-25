أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يتحرك لضم أولمو في يناير ومانشستر يونايتد يضم لاعب ليفربول الشاب

قال "تيم توك" إن ليفربول يستهدف إعادة تايلر مورتون عقب تألقه الكبير في فرنسا منذ انتقاله إلى صفوف ليون قبل عامين.

ويحظى متوسط الميدان باهتمام من عدة أندية إنجليزية كذلك، وهي نوتنجهام، برايتون، وكريستال بالاس بحسب التقارير.