أخبار الانتقالات | بايرن يجد بديل كين و"مورينيو أو مانشيني" إلى الدوري الإنجليزي وجيسوس يفكر في الرحيل
إنتر يتواصل مع سيميوني
كشف الصحفي سانتي أونا عن رغبة إنتر في الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، خلفًا لكريستيان كيفو الذي يقود الفريق في الموسم الحالي.
وأوضح أنه خلف الكواليس، تم القيام ببعض المحادثات بين النادي الإيطالي وسيميوني، لمعرفة رأيه في الانتقال للإشراف على تدريب إنتر في الصيف.
بايندير يرحل عن مانشستر يونايتد
يستعد ألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد، للرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي من أجل الانضمام لصفوف بشكتاش التركي في الميركاتو الصيفي.
موقع "فاناتيك" التركي قال إن لاعب الشياطين الحمر دخل في محادثات جدية مع بشكتاش في الأسابيع القليلة الماضية، وتوصل لاتفاق نهائي مع النادي للرحيل عن أولد ترافورد.
جيسوس يدرس الرحيل
يدرس جابرييل جيسوس مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، فكرة الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظرًا لضعف فرصته في اللعب كأساسي بالفريق.
جيسوس قام مؤخرًا بتغيير وكيل أعماله، وعلى الرغم من ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2027، وتركيزه على الموسم الحالي مع المدفعجية، إلا أنه بدأ التخطيط لمستقبله.
وقال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن جيسوس سيستمع للعروض المقدمة له خلال الأسابيع القادمة ودراستها جيدًا تمهيدًا للرحيل.
بايرن يستهدف مهاجم سندرلاند
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع بريان بروبي مهاجم سندرلاند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
اللاعب ظهر بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولفت أنظار العديد من الأندية، ولكن بايرن هو الأكثر اهتمامًا بضمه، للتعاقد مع بديل ومنافس لهاري كين.
منافسة على نجم بورنموث
يجذب جونيور كروبي لاعب بورنموث الإنجليزي اهتمام العديد من الأندية الكبرى، تزامنًا مع تألقه اللافت خلال الموسم الجاري 2025/2026.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، جميعهم أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف، بعد تسجيله 10 أهداف في البريميرليج هذا الموسم.
ومن المقرر أن تحاول تلك الأندية التعاقد مع اللاعب في الصيف، على أن يطلب بورنموث قيمة لا تقل عن 60 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.
محادثات أولية بين ناجلسمان ومانشستر
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتواصل مع يويليان ناجسلمان، لمناقشة إمكانية انتقاله لتدريب الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مدرب المنتخب الألماني منفتح على فكرة تدريب الشياطين الحمر بعد انتهاء كأس العالم، وذلك بسبب تحمسه للعمل في الدوري الإنجليزي بشكل عام.
مورينيو قد يعود إلى البريميرليج
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي عن وضع نيوكاسل يونايتد لخطة بديلة، في حالة رحيل إيدي هاو عن صفوف النادي عقب نهاية هذا الموسم.
وأوضح أن المدرب الإنجليزي يريد بعض الضمانات من النادي تخص سوق الانتقالات المقبل قبل ربط مستقبله مع الماكبايس، مما يفتح إمكانية رحيله.
ومن جانبه يستهدف نيوكاسل بعض الأسماء الاخرى في حالة مغادرة هاو، وعلى رأسها جوزيه مورينيو الذي يمتلك خبرة في البريميرليج من خلال مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، وكذلك روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي السابق الذي قام بتدريب مانشستر سيتي في مرحلة مبكرة من مسيرته.