أخبار الانتقالات | بايرن يختار حارس ألمانيا الحالي لخلافة نوير وحقيقة انتقال أولمو إلى الدوري السعودي

أكد بيب ليندرز، مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التقارير التي انتشرت مؤخرًا بخصوص رحيل برناردو سيلفا الصيف المقبل عقب نهاية عقده.

وقال المدرب الهولندي المساعد إن سيتي حتى الآن لم يحدد من سيضم لخلافة سيلفا، وأن ليس بالضرورة أن يكون لاعب في نفس المركز وبنفس الخصائص.

وفي نفس السياق، لم يتضح بعد موقف سيلفا، إذ بحسب التقارير يملك عروضًا من بنفيكا، يوفنتوس، الدوري السعودي، والدوري الأمريكي.