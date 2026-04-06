Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | بايرن يختار حارس ألمانيا الحالي لخلافة نوير وحقيقة انتقال أولمو إلى الدوري السعودي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 أبريل 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • باومان يرد على تقارير بايرن

    رد حارس هوفنهايم والمنتخب الألماني الحالي أوليفر باومان على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف القادم لخلافة مانويل نوير.

    وقال باومان مع "بيلد": "صراحة لم أفكر في الأمر، ربما أفعل بالمستقبل، وربما لا أفعل على الإطلاق".

    • إعلان

  • ليندرز يؤكد رحيل برناردو سيلفا

    أكد بيب ليندرز، مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التقارير التي انتشرت مؤخرًا بخصوص رحيل برناردو سيلفا الصيف المقبل عقب نهاية عقده.

    وقال المدرب الهولندي المساعد إن سيتي حتى الآن لم يحدد من سيضم لخلافة سيلفا، وأن ليس بالضرورة أن يكون لاعب في نفس المركز وبنفس الخصائص.

    وفي نفس السياق، لم يتضح بعد موقف سيلفا، إذ بحسب التقارير يملك عروضًا من بنفيكا، يوفنتوس، الدوري السعودي، والدوري الأمريكي.

  • حقيقة العرض السعودي لأولمو

    كشف "فابريزيو رومانو" عن حقيقة انتقال داني أولمو إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في الصيف المقبل عقب التقارير الأخيرة في إسبانيا.

    وذكر "رومانو" أن أولمو لا يفكر على الإطلاق في فرضية الرحيل إلى السعودية أو مغادرة برشلونة من الأساس، حتى في حالة وصول عرض مادي مغري.

  • اتصالات بين فينيسيوس ورباعي إنجليزي

    قال "تيم توك" إن رباعي من إنجلترا هم مانشستر سيتي ويونايتد، تشيلسي، وآرسنال قد تلقوا اتصالات من بيئة فينيسيوس جونيور لاستطلاع مدى اهتمامهم بضم البرازيلي.

    وحتى الآن لم يتوصل نجم ريال مدريد لاتفاق مع الملكي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027، وسط تضارب عن مدى جدية الطرفين في الاستمرار سويًا.