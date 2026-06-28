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Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يتحرك لضم أكليوش وريال مدريد يدخل سباق ديوماندي

ريال مدريد
انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري روشن السعودي
أتلتيكو مدريد
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يونيو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • باريس يتحرك لضم أكليوش

    دخل باريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل التعاقد مع نجم فرنسا الشاب وموناكو ماغنيس أكليوش بحسب "فابريزيو رومانو".

    ويسعى بي إس جي لاستغلال رغبة اللاعب بمغادرة موناكو هذا الصيف، ووجود اتفاق بين الطرفين على الأمر بالفعل حال وصول عروض مغرية.

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  • آرسنال يتحرك لضم كيرتس جونز

    ذكرت "ديلي ميل" أن آرسنال قرر التحرك لضم كيرتس جونز من صفوف ليفربول بسبب متاعبه في ضم أي من ثنائي نيوكاسل ساندرو تونالي وبرونو جيمارايش.

    وحاول إنتر ضم جونز وتقدم بعرض يبلغ 25 مليون يورو للاعب المتبقي عام في عقده مع الريدز، ولكن الأخير تمسك ب35 مليون يورو على الأقل بحسب "سكاي".

  • كومو يفاوض شالوباه

    ذكرت "سكاي" أن تريفور شالوباه محط صراع بين الثنائي الإيطالي إنتر وكومو، الأخير الذي تقدم بعرض في الساعات الأخيرة لضم المدافع الإنجليزي.

    وأوضح التقرير أن كومو يعرض 27 مليون يورو لضم اللاعب، بينما يتمسك تشيلسي بالحصول على 35 مليونًا مقابل بيع شالوباه هذا الصيف.

  • ريال مدريد يدخل سباق ديوماندي

    عقب الحديث عن عرض بقيمة مائة مليون يورو مرفوض من ليفربول واهتمام من باريس سان جيرمان، انضم ريال مدريد إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي بحسب "إل ديباتي".

    ويطلب لايبزيج مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو لبيع الجناح الإيفواري المتألق، ويأمل في مزاد بين الأندية المهتمة من أجل رفع سعر اللاعب لأقصى استفادة ممكنة.