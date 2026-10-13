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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتلقى صدمة سعرية.. واهتمام إنجليزي بنجم برشلونة!
كريستال بالاس يطلب أكثر من 100 مليون يورو لبيع آدم وارتون
كشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية عبر الصحفي ميجيل سيرانو أن إدارة كريستال بالاس حددت مبلغًا يفوق 100 مليون يورو للموافقة على بيع لاعب الوسط آدم وارتون.
وأوضح التقرير أن هذه المطالب المالية المرتفعة جعلت اللاعب الخيار الأغلى بين كافة الأسماء المطروحة على طاولة تعزيز خط الوسط.
ريال مدريد يبدأ مفاوضات تمديد عقد جود بيلينجهام
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن إدارة ريال مدريد تخطط لبدء محادثات رسمية لتمديد عقد الإنجليزي جود بيلينجهام لعامين إضافيين حتى يونيو 2031.
وذكر المصدر ذاته أن النادي الملكي يضع تأمين نجومه الحاليين على رأس أولوياته بالتوازي مع البحث في السوق عن لاعب وسط دفاعي.
هاري كين يقترب من تمديد عقده مع بايرن ميونخ
أفاد الصحفي الإيطالي نيكولو شييرا باقتراب المهاجم الإنجليزي هاري كين من تجديد تعاقده مع نادي بايرن ميونخ الألماني حتى يونيو 2030.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق النهائي بين الطرفين سيحسم خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة مسيرة قائد إنجلترا داخل أليانز أرينا.
مانشستر يونايتد يراقب جوليانو سيميوني في دوري أبطال أوروبا
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لمراقبة الأرجنتيني جوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد خلال مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.
وأفاد التقرير بأن أتلتيكو مدريد يعتبر اللاعب غير متاح للبيع في ظل امتلاكه عقدًا يمتد حتى 2030 وشرطا جزائيا يبلغ 500 مليون يورو.
تشيلسي يستهدف التعاقد مع فرينكي دي يونج في يناير
كشفت شبكة فوتبول إنسايدر أن نادي تشيلسي وضع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة ضمن أهم أهدافه لتدعيم الفريق في يناير القادم لتعويض رحيل إنزو فيرنانديز.
وأوضحت الشبكة أن إدارة برشلونة تقدر قيمة اللاعب صاحب الـ 29 عاما بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة مهتم بضم بيدرو بورو من توتنهام
أفادت صحيفة آس الإسبانية بوجود اهتمام جاد من جانب نادي برشلونة بالتعاقد مع الإسباني بيدرو بورو ظهير أيمن توتنهام الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة أن تحرك النادي الكتالوني يتوقف على خروج المدافع الفرنسي جول كوندي عقب اعتماد المدرب على إريك جارسيا في التشكيل الأساسي.
إيدي هاو يرحب بتدريب مانشستر يونايتد
أفادت شبكة فوتبول إنسايدر بأن المدرب السابق لنادي نيوكاسل يونايتد إيدي هاو يرحب تماما بتولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد خلفا للمدرب مايكل كاريك.
وأشارت الشبكة إلى أن هاو يترقب قرار إدارة أولد ترافورد ومستعد لبدء المهمة فور الاستقرار على إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني الحالي.
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