قال "تيم توك" إن الثنائي آرسنال وليفربول معجبان بالنجم الألماني جمال موسيالا، وقد يعيدان إحياء هذا الاهتمام عقب أزمته الأخيرة مع بايرن ميونخ.

وخرجت تقارير تتحدث عن رغبة من بايرن ميونخ لبيع اللاعب أو تعديل عقده على ضوء أزمته الصحية الأخيرة وعدم قدرته على اللعب باستمرارية.