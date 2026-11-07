Getty
أخبار الانتقالات | إيراولا يُلمح إلى رحيل أليسون وريال مدريد يراقب حارس اليابان
إيراولا يُلمح لرحيل أليسون
في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة للقاء ليفربول المقبل بالبريميرليج، ناقش مدرب الفريق أندوني إيراولا مستقبل البرازيلي أليسون بيكر الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.
وقال إيراولا إن السؤال بخصوص رحيل البرازيلي يجب أن يوجه للاعب وليس له، وأنه لا يعرف صراحة إذا كان سيستمر أم لا في صفوف ليفربول.
وربطت تقارير أليسون بالعودة للبرازيل من بوابة فلامنجو، بالإضافة لعروض إيطالية، وبالتحديد من يوفنتوس الذي استفسر عن ضمه الصيف الفائت.
جي جي جابرييل يشعل شائعات مدريد
التقطت "ماركا" صورة للاعب الشاب جي جي جابرييل وهو يحمل غلافها الذي يزف أنباء انتقاله لصفوف ريال مدريد، ونقلت طلب اللاعب الاحتفاظ بالعدد.
وفي تصريحات للجريدة الإسبانية، قال اللاعب إنه يفضل الانتقال لصفوف ريال مدريد على برشلونة، الفريقان الذان ارتبط بهما منذ طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد في الأيام الفائتة وانقطاعه عن التدريبات.
جواو نيفيس يعلق على شائعات ريال مدريد
أكد نجم باريس سان جيرمان جواو نيفيس سعادته في فرنسا بصفوف بي إس جي، وأنه لا يستهدف الانتقال للعب في إسبانيا أو إنجلترا، وذلك في تصريحات مع "كانال بلس".
وتأتي تلك التصريحات كرد غير مباشر على التقارير التي تخرج كل فترة وتربط اللاعب بعروض من كبار البريميرليج، ومن ريال مدريد.
ريال مدريد ينضم للمهتمين بضم سوزوكي
أصبح ريال مدريد أحدث المهتمين بالتعاقد مع زيون سوزوكي، حارس منتخب اليابان وأستون فيلا، بحسب "تيم توك".
ويحظى حارس بارما السابق باهتمام كبير من ليفربول، مانشستر سيتي، توتنهام، بالإضافة إلى بي إس جي الذي حاول ضمه الصيف الفائت.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا