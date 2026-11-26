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أخبار الانتقالات | عرض ضخم لضم إندريك وبرشلونة يستهدف موهبة خارقة ومدافع مغربي في مانشستر!
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تشيلسي يرفض رحيل إستيفاو
تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بمحاولة لنظيره تشيلسي، من أجل التعاقد مع جناحه الشاب إستيفاو ويليان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن الطلب قوبل بالرفض.
وقال موقع "تيم توك" البريطاني، إن الجناح البرازيلي يعتبر من أهم العناصر المستهدفة لدى إدارة باريس، من أجل تعويض إصابة الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، لتدعيم خط هجوم المدرب لويس إنريكي.
ومن جانبه، يرفض تشيلسي التخلي عن صاحب الـ19 سنة في منتصف الموسم، مما جعل باريس يفكر في أهداف أخرى مثل لويس دياز جناح بايرن ميونخ وأنطونيو نوسا لاعب لايبزيج الألماني.
ليفربول يفكر في استعادة كوانسا
كشف موقع "تيم توك" البريطانية، عن رغبة ليفربول في استعادة لاعبه السابق جاريل كوانساه من نظيره الألماني باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2027.
الريدز يمكنهم تفعيل بند إعادة الشراء في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني، وذلك قبل أن يفقد مفعوله في العام المقبل، وسط تطور هائل للمدافع الإنجليزي منذ رحيله عن أنفيلد.
ويعتبر كوانساه من أهم الأهداف المقترحة لنادي برشلونة الإسباني لدعم خط الدفاع، كبديل مستقبلي لرونالد أراوخو في حالة استمراره مع ليفربول بعد انتهاء إعارته.
راتب بيلينجهام بعد التجديد
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد أصبح قريبًا من إقناع لاعبه جود بيلينجهام بالتوقيع على عقد جديد، بدلًا من ارتباطه الحالي بالنادي الذي ينتهي في يونيو 2029.
وأوضحت أن لاعب الوسط الإنجليزي سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه الحالي "240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا"، ليصل إلى حوالي نصف مليون في الأسبوع الواحد، ليصبح من أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
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فابريجاس يرد على أنباء تدريبه برشلونة
تحدث سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، عن إمكانية العودة إلى ناديه السابق برشلونة ولكن كمدرب خلفًا للألماني هانسي فليك.
وقال فابريجاس لشبكة "TNT Mexico" بعد الفوز بهدف نظيف على آيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا:"أحرص دائمًا على قضاء اليوم بيومه، التفكير في المستقبل لن ينفع، أنا من برشلونة ونشأت في هذا النادي أعرف الجميع هناك، لكني لا أريد التفكير في المستقبل البعيد".
وأضاف:"أحاول الاستمتاع باللحظة فقط، أعمل بجد لتحمل المسؤوليات الهائلة المطلوبة مني في كومو، وفي الوقت ذاته، لا أفوت أي مباراة لبرشلونة، قبل عدة أيام كنا نحضر الخطة لمباراة أثينا، وكانت مباراتهم مسجلة على هاتفي".
صفقة جديدة لليفربول
قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن ليفربول توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع اللاعب السنغالي الشاب سيدي بارهاما ندياي تمهيدًا لضمه من نادي ديامبارز.
وأشار إلى الأمور حُسمت بالفعل لانتقال صاحب الـ16 سنة إلى أنفيلد، ولكن الصفقة سيتم تفعيلها في 2028 عندما يصبح عمره 18 عامًا.
بوتشيتينو يريد مدافع إسبانيول
قالت صحيفة "إل ناسيونال" إن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع عمر الهلالي مدافع نادي إسبانيول الإسباني، وفقًا لرؤية المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.
وأوضحت أن المغربي البالغ من العمر 23 سنة، قد يكون متاحًا بمبلغ 10 ملايين يورو فقط في شهر يناير القادم، حيث سيحاول إسبانيول بيعه بأعلى مقابل ممكن بدلًا من خسارته بالمجان عقب نهاية عقده في يونيو 2027.
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عرض إيطالي لإندريك
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن تقدم نادي ميلان بعرض قيمته 70 مليون يورو، من أجل التعاقد مع إندريك مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضحت أن النادي الإيطالي تحدث عن اللاعب وأبلغه بإصراره على ضمه، ومن المقرر أن يُعيد المحاولة في الصيف، إذا فشلت الصفقة في شهر يناير المقبل.
ومن جانبه، يريد المدرب جوزيه مورينيو الاحتفاظ باللاعب في سانتياجو برنابيو، بينما يبحث وكيل أعماله عن المزيد من المحادثات مع ريال وإدارته لحسم مصير البرازيلي.
برشلونة يستهدف موهبة خارقة
كشف موقع "DSPORTS" السنغالي، عن استهداف برشلونة للتعاقد مع إبراهيما كونتي لاعب منتخب السنغال المشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة المقامة حاليًا في قطر.
اللاعب تم تصنيفه وفقًا للعديد من المتابعين كموهبة "خارقة" بفضل قدرته الهائلة على المراوغة، وهو ما ظهر في مباراة كوبا خلال البطولة، عندما راوغ 4 لاعبين ونجح في التسجيل.
ولا يعتبر برشلونة هو الطرف الوحيد المهتم بكونتي، هناك أيضًا فياريال ونيوكاسل يونايتد وكلوب بروج، مما يفتح سباق المنافسة على مصراعيه لضم أحد أبرز المواهب في مونديال الناشئين.
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