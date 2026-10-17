أخبار الانتقالات | إندريك يتسبب في مغادرة براهيم دياز لريال مدريد وبرشلونة يستهدف مدافع بيتيس

ذكرت "ماركا" أن مركز براهيم دياز في ريال مدريد أصبح مهددًا في ظل تفوق إندريك عليه في الهرم الترتيبي لهجوم النادي الملكي.

وقال التقرير إن المغربي قد يغادر في يناير على سبيل الإعارة، خصوصًا مع تمسك مدرب الفريق جوزيه مورينيو باستمرار إندريك.