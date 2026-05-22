أخبار الانتقالات | إنتر يفاوض روديجر والاتحاد يقترب من خطف نجم النصر

ذكر الإعلامي متعب الهزاع عبر "نادينا" أن الاتحاد أصبح قريبًا جدًا من التعاقد مع جناح النصر عبد الرحمن غريب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد غريب في يونيو مع بطل دوري روشن، وارتبط بالعودة لصفوف الأهلي وعروض أخرى من كبار الأندية السعودية في ظل عدم توصله لاتفاق للاستمرار مع النصر.







