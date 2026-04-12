أخبار الانتقالات | أونيون برلين يعين امرأة لقيادته حتى نهاية الموسم وليفربول يستهدف نجم برايتون كبديل صلاح

أعلن أونيون برلين عن تعيين ماري لويس إيتا، مدربة فريق تحت 19 عامًا، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم بصفة مؤقتة عقب إقالة ستيفن باومجارت من المنصب.

إيتا التي ستدرب فريق السيدات الأول الموسم المقبل بحسب البيان من قبل النادي الألماني أصبحت أول سيدة تتولى تدريب الفريق الأول لفريق من البوندسليجا في تاريخ المسابقة.









أونيون خسر السبت من هايدنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، ليحتل المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة.