AFP
أخبار الانتقالات | أونيون برلين يعين امرأة لقيادته حتى نهاية الموسم وليفربول يستهدف نجم برايتون كبديل صلاح
تغيير تدريبي في أونيون برلين تاريخي
أعلن أونيون برلين عن تعيين ماري لويس إيتا، مدربة فريق تحت 19 عامًا، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم بصفة مؤقتة عقب إقالة ستيفن باومجارت من المنصب.
إيتا التي ستدرب فريق السيدات الأول الموسم المقبل بحسب البيان من قبل النادي الألماني أصبحت أول سيدة تتولى تدريب الفريق الأول لفريق من البوندسليجا في تاريخ المسابقة.
أونيون خسر السبت من هايدنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، ليحتل المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة.
بايرن يراقب جوردون
أكد "كوت أوفسايد" الأنباء الواردة من ألمانيا بخصوص وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بنجم نيوكاسل أنتوني جوردون.
ويحظى اللاعب السابق في إيفرتون بإعجاب أيضًا من قبل آرسنال، بالإضافة إلى ليفربول الذي قيل إنه يضعه في خياراته لتعويض رحيل محمد صلاح.
مينتي آخر المرشحين لخلافة صلاح
ذكرت "ميرور" أن ياكوبو مينتي، نجم برايتون، قد دخل في قائمة المرشحين من قبل ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم.
مينتي، 21 سنة، سبق له اللعب في نيوكاسل قبل برايتون، بالإضافة إلى تجربة في هولندا مع فينورد حيث عمل تحت قيادة مدرب ليفربول الحالي أرني سلوت.
بند الأحلام يغضب جمهور بوروسيا من شلوتربيك
استقبل جمهور بوروسيا دورتموند أنباء تجديد نيكو شلوتربيك، قائد الفريق، لعقده بالصافرات في لقاء باير ليفركوزن الأخير لحساب البوندسليجا.
السبب هو خروج تسريبات في الإعلام الألماني تتحدث عن بند يسمح لشلوتربيك بالمغادرة مقابل مبلغ ثابت في حدود ستين مليون يورو إذا وصل عرضًا من "نادي أحلام" اللاعب، دون تحديد هويته، مع أحاديث عن كونه بايرن ميونخ أو ريال مدريد.