أخبار الانتقالات | أربيلوا يرد على شائعات الإقالة من تدريب فولهام وليفربول يستهدف كوندي

رد ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، على التقارير بخصوص الضغوط التي تحيط بمستقبله مع فولهام عقب خسارة الفريق ضد إبسويتش السبت بالبريميرليج.

وقال الإسباني للإعلام عقب اللقاء إنه درب في أكبر فرق العالم ويعرف كيف يتعامل مع الضغوط، وذلك عقب البداية الصعبة التي شهدت جمع الفريق نقطتين فقط حتى الآن.