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أخبار الانتقالات | أتلتيكو يوافق على بيع خوليان ألفاريز واللاعب يرفض .. وبرشلونة يتفق مع لاوتارو مارتينيز
الشباب يعلن رحيل جونيور
أعلن الشباب عبر حساباته الرسمية عن فسخ عقد لاعبه كارلوس جونيور بالتراضي بين الطرفين، ورحيله رسميًا عن صفوف النادي السعودي.
أتلتيكو ينتفح على بيع خوليان
قالت "موندو" إن موقف أتلتيكو مدريد بدأ في التغير وأصبح منفتحًا على بيع خوليان ألفاريز، ولكن ليس إلى برشلونة، ولكن للعروض القادمة من خارج إسبانيا.
وأوضح التقرير أن اللاعب يرفض ذلك الحل، ويتمسك بالانتقال إلى صفوف برشلونة فقط. المزيد من التفاصيل هنا.
برشلونة يتفق مع لاوتارو
فجر "إل شيرينجيتو" مفاجأة كبرى مساء الخميس عندما ذكر أن برشلونة قد توصل لاتفاق شخصي مع لاوتارو مارتينيز في الساعات الماضية، ويتجه نحو تقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لإقناع إنتر ببيع قائده.
وفي إيطاليا، أكدت "سكاي" و"جيانلوكا دي مارزيو" عدم وجود أي عروض حتى الآن من برشلونة إلى إنتر بخصوص الأرجنتيني، وعدم وجود نية من إنتر للأساس لبيع اللاعب. المزيد من هنا.
توتنهام يقترب من سافينيو
أوضح "فابريزيو رومانو" أن قيمة انتقال سافينيو من صفوف مانشستر سيتي إلى توتنهام ستتجاوز 100 مليون يورو.
وينتظر سبيرز إتمام صفقة الجناح البرازيلي ليبدأ تحركاته من أجل التعاقد مع زميله عمر مرموش أيضًا بحسب الصحفي الإيطالي.
بيتيس يضم مهاجم أيرلندا
أعلن ريال بيتيس عن تعاقده مع تروي باروت، مهاجم أيرلندا وألكمار، في صفقة تقدر قيمتها بحدود عشرين مليون يورو.
وتأتي تلك الصفقة لتنفي ضمنيًا الأنباء بخصوص تحرك ريال بيتيس للتعاقد مع كريم بنزيما إذا فسخ عقده مع الهلال.
يوفنتوس يتخلص من أرثور
توصل يوفنتوس لاتفاق مع أرثور ميلو من أجل فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين بحسب إعلان رسمي من النادي الإيطالي.
ولا يدخل البرازيلي في حسابات النادي الإيطالي للموسم المقبل، وسبق ولعب معارًا في آخر موسمين مع أندية ليفربول، جيرونا، جريميو، وفيورنتينا.
الملا يرفض دورتموند ويجدد
أعلن كولن عن توقيع نجمه الشاب صاحب الأصول اللبنانية سعيد الملا عقدًا جديدًا حتى يونيو 2031 وحصوله على الرقم عشرة.
وتأتي تلك الأنباء عقب محاولات حثيثة من دورتموند للتعاقد مع الموهبة الألمانية الشابة، بالإضافة لمفاوضات من برينتفورد وأندية إنجليزية لضمه لم تكلل بالنجاح هذا الصيف.
برايتون يرفض بيع مينتيه إلى ليفربول
رفض برايتون عرضًا من ليفربول للتعاقد مع نجمه المصاب حاليًا يعقوب مينتيه بحسب "ديفيد أورنستين".
وتخطت قيمة العرض الستين مليون يورو بحسب الصحفي الخاص بأتلتيك، وذلك في ظل بحث ليفربول عن تعزيزات لمركز الجناح والهجوم.
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