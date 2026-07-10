أخبار الانتقالات | آرسنال وليفربول يوافقان على شرط ليل بخصوص بوعدي وتفاصيل انتقال خلايلة إلى إنتر

قال "فوتبول إنسايدر" إن الثنائي ليفربول وآرسنال مستعدان للموافقة على شرط ليل بإبقاء أيوب بوعدي لعام إضافي حتى لو تم الاتفاق على بيعه هذا الصيف.

ولا يمانع النادي الفرنسي بيع متوسط الميدان المغربي الشاب بمقابل في حدود 70 مليون يورو، ولكن يطلب استمراره على سبيل الإعارة للموسم المقبل في صفوفه.