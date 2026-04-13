أخبار الانتقالات | آرسنال يحدد بديل أرتيتا وبافارد مطلوب في النصر والهلال
آرسنال يختار فابريجاس
ناقشت "موندو" الوضع التدريبي في آرسنال على إثر النتائج الأخير للفريق، وقالت إن النادي قد يقيل مدربه ميكيل أرتيتا في نهاية الموسم الجاري إذا خسر لقب الدوري المحلي.
وأوضح التقرير أن مدرب كومو ولاعب المدفعجية السابق سيسك فابريجاس على رأس المرشحين لتولي المنصب في الصيف القادم وخلافة مواطنه الإسباني.
النصر والهلال مهتمان بضم بافارد
قالت "اليوم" إن النصر والهلال هما أحدث الأندية المهتمة بضم الفرنسي بنجامين بافارد، والذي يلعب مُعاراً مع مارسيليا من صفوف إنتر هذا الموسم.
آخر التقارير في إيطاليا تشير إلى عدم رغبة مارسيليا بتفعيل بند أحقية الشراء الصيف المقبل، ووجود اهتمام من أندية تركية وإنجليزية بضم لاعب بايرن ميونخ الأسبق.
بورنموث يطلب 80 مليونًا في هدف ليفربول
قال "كوت أوفسايد" إن بورنموث يطلب مبلغًا يتراوح في حدود 80 مليون يورو من أجل بيع نجمه الشاب إلي جونيور كروبي.
المهاجم صاحب ال19 عامًا يحظى باهتمام ومتابعة من ليفربول وتشيلسي وأندية أخرى كبرى بحسب التقارير في الإعلام البريطاني.
روما يقرر شراء مالين
أوضح "نيكولو شيرا" أن روما قرر شراء دونيل مالين بصفة نهائية من صفوف أستون فيلا عقب تألقه الكبير وبلوغه عشرة أهداف في الدوري الإيطالي عقب انضمامه مُعارًا يناير الماضي فقط.
ويملك روما بندًا بأحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو ويتحول إلى إلزامية إذا تأهل الجيالوروسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.