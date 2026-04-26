أخبار الانتقالات | آرسنال يستهدف إندريك وبايرن يرد على شائعات أوليسي ومانشستر يونايتد يعرض 13 لاعبًا للبيع
بايرن يرد على شائعات أوليسي ويوضح موقف جاكسون
ناقش المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل مع "ZDF" عدة ملفات متعلقة بسوق الانتقالات لناديه، وأوضح أن الصيف المقبل سيكون هادئًا في هذا الشأن.
وقال إيبرل إن مايكل أوليسي ليس للبيع، واستبعد استمرار نيكولاس جاكسون وتفعيل بند الشراء من تشيلسي مقابل 65 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين، كما رفض الرد على شائعات أنتوني جوردون، نجم نيوكاسل، وقال إن الحديث عن لاعبي الغير لا يعد أمرًا محترمًا.
آرسنال يحاول خطف أراوخو من سيتي
ذكرت "ريكورد" أن آرسنال أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع الظهير الأيسر لسبورتنج لشبونة ماكسي أراوخو عقب تألقه في لقاء الناديين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
اللاعب المنحدر من الأوروجواي والذي يجيد أيضًا في مركز الجناح يحظى بمتابعة من قطبي مانشستر، وخصوصًا سيتي، بحسب التقارير.
يونايتد يعرض 13 لاعبًا للبيع
قالت "إكسبريس" إن مانشستر يونايتد سيقوم بثورة من جديد في صفوف الفريق الصيف القادم، وسيعرض 13 لاعبًا للبيع.
ويأتي على رأس تلك القائمة جادون سانشو المُعار إلى أستون فيلا وارتبط بالعودة إلى بوروسيا دورتموند، ومانويل أوجارتي المطلوب في نيوكاسل ويوفنتوس بحسب تقارير.
وضمت القائمة أيضًا الظهير تيريل مالاسيا والحارسين أندري أونانا المعار إلى ترابزون سبور، وألتاي بايندير، وكذلك جوشوا زيركسي الذي يحظى بسوق في إيطاليا.
آرسنال يستهدف إندريك
قال موقع "كوت أوفسايد" إن آرسنال يراقب وضعية إندريك مع ليون، وقد يتحرك لضمه من صفوف ريال مدريد إذا قرر الأخير بيعه نهائيًا.
ويلعب إندريك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع النادي الفرنسي، وسط تقارير عن رغبة ريال مدريد بإعادته وإدماجه في صفوف الفريق الأول من جديد.