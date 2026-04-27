أخبار الانتقالات | الهلال يدخل سباق برناردو سيلفا ومدافع مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة

في تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو" لم يستبعد بوري، والد أنسو فاتي، أن يعود اللاعب مجددًا لصفوف برشلونة نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته الحالية لموناكو.

وأشار بوري إلى عقد فاتي مع برشلونة الممتد حتى 2028 ولكن شدد في نفس الوقت على سعادة نجله في فرنسا مع موناكو وعدم ممانعته الاستمرار.