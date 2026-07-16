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أخبار الانتقالات | برشلونة يستهدف مدافع النصر السابق وفنربخشه يريد راشفورد وهدف الهلال يرفض مانشستر سيتي
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مانشستر يونايتد ينافس الهلال على سمرفيل
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، منافسة الهلال السعودي على ضم كريسينسيو سمرفيل لاعب وست هام ومنتخب هولندا خلال هذا الصيف.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الشياطين الحمر سيتعاقدون مع الهولندي، في حالة رحيل ماركوس راشفورد عن صفوف الفريق، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى حوالي 30 مليون جنيه استرليني.
- Getty
هدف الهلال يرفض مانشستر سيتي
كشف الصحفي التركي إكرم كونور، عن رفض مارك كاسادو لاعب برشلونة، لفكرة الانتقال لأي من مانشستر سيتي أو تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضح أن مدافع برشلونة المقدر قيمته بـ30 مليون يورو، يريد اللعب بانتظام، لذلك رفض فكرة الانتقال للثنائي، مما يفتح الباب أمام كل من أستون فيلا ونيوكاسل وإيفرتون وفولهام والهلال السعودي.
- AFP
برشلونة يستهدف لابورت
وضع نادي برشلونة الإسباني، إيمريك لابورت مدافع النصر السابق، ضمن أهدافه الصيفية لتدعيم دفاع المدرب هانز فليك، بجانب كريستيان روميرو لاعب الأرجنتين وتوتنهام.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن النادي الكتالوني يبحث عن مدافع خبير في الصيف الجاري، من أجل اللعب بجوار باو كوبارسي، وتكون لديه نفس صفات إينيجو مارتينيز.
فنربخشه يريد راشفورد
كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنربخشه التركي، بالتعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي التركي أبدى تحمسه للتوصل لاتفاق نهائي مع الشياطين الحمر، قبل الجلوس مع اللاعب للتفاوض معه على الشروط الشخصية.
مانشستر سيتي يستهدف جناح باريس
أكد الصحفي "سانتي أونا"، أن مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع إبراهيم مبايي لاعب باريس سان جيرمان، ويدرس جيدًا شروط أي صفقة محتملة.
وبذلك يصبح السباق مفتوحًا على مصراعيه لضم صاحب الـ17 سنة، وسط اهتمام من لايبزيج وأستون فيلا وبوروسيا دورتموند بالحصول على خدماته.
فرصة لأتلتيكو مدريد
قال برنامج "إل شيرينجيتو" إن أتلتيكو مدريد عُرضت عليه فكرة التعاقد مع ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم دفاع المدرب دييجو سيميوني.
وأوضح أن اللاعب يستعد لمغادرة ملعب أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومن المقرر أن تتضح الصورة بخصوص مستقبله عقب انتهاء مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم.
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