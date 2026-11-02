Anadolu Agency
أخبار الانتقالات | النصر يحسم مصير جواو فيليكس وريال مدريد يحدد خليفة كورتوا
فيليكس مستمر في النصر
أعلن الإعلامي طارق النوفل في "جولة مرتدة" أن النصر سيجدد عقد نجمه جواو فيليكس وسيقوم بتعديل راتبه ورفعه في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد اللاعب بحلول الموسم الجاري، وسط وجود حديث عن إمكانية تجديده من طرف واحد للنادي، ولكن معاناته من قيود اقتصادية تعرقل الأمر.
أزمة تجديد عقود في إنتر .. وعودة اسم إيكاردي
قالت "لاجازيتا" إن هناك شعور في أوساط إنتر أن مجموعة من النجوم مشتتين بسبب مسألة تمديد عقودهم مع الفريق، مثل الثنائي هاكان تشالهان أوغلو وفيديريكو ديماركو.
وفي إطار آخر، قال "فابريزيو رومانو" إن ماورو إيكاردي مستعد للعودة في ظل عدم ارتباطه بأي ناد حاليًا، وعودة الحديث عن استقطاب النادي مهاجم خامس في ظل أزمته الحالية بغياب لاوتارو مارتينيز.
أستون فيلا ينضم لسباق إندريك
أصبح أستون فيلا أحدث الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع إندريك من صفوف ريال مدريد بحسب "كالتشيو ميركاتو".
ويحظى اللاعب باهتمام من روما، ميلان، وآرسنال بحسب التقارير إذا قرر ريال مدريد رحيله معارًا في يناير القادم.
فونسيكا يهرب من ليون إلى سبورتنج
في خطوة مفاجأة، قرر باولو فونسيكا، مدرب ليون، مغادرة الفريق في منتصف الموسم وتولي تدريب سبورتنج لشبونة بحسب "فوت ميركاتو" وعدة مصادر مطلعة في البرتغال.
وسيرحل ريو بورجس عن الفريق البرتغالي ويتولى فونسيكا تدريبه براتب يقارب الأربعة ملايين يورو بالموسم بحسب التقارير في الساعات المقبلة بصفة رسمية.
ريال مدريد يستهدف فيربروجن
قال "فيكاخيس" إن ريال مدريد يراقب حارس برايتون بارت فيربروجن من أجل تعويض تيبو كورتوا في المستقبل.
الهولندي صاحب ال24 عامًا قيل إنه يحظى بمتابعة من بايرن ميونخ أيضًا من أجل تعويض مانويل نوير عقب اعتزال الأخير المتوقع بحلول نهاية الموسم الجاري.
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