أخبار الانتقالات | السعودية تتحرك من أجل لياو وكومو يحاول خطف خلايلة من إنتر
كومو يتحرك لخطف خلايلة من إنتر
بحسب "ساشا تافولييري"، دخل كومو على الخط من أجل خطف عنان خلايلة من إنتر وقدم عرضًا ليونيون سان خيلوايز لاستعارة اللاعب وإلزامية شراء مقابل 27 مليون يورو.
ويتمسك النادي البلجيكي بالحصول على 30 مليون يورو لبيع الظهير الإسرائيلي، المبلغ الذي لا يريد إنتر دفعه ويعرض 22 مليونًا فقط بحسب التقارير في إيطاليا.
منافسة كومو على خلايلة مع إنتر ليست الوحيدة بين الناديين، إذ قالت "سكاي" إن فريق سيسك فابريجاس يضغط هو الآخر لضم قلب دفاع تشيلسي تريفور شالوباه مع بطل إيطاليا.
عروض سعودية من أجل لياو
قال "فابريزيو رومانو" إن رافائيل لياو عازم على مغادرة ميلان هذا الصيف ولا تغير في الموقف حتى مع وصول مواطنه روبن أموريم لتدريب الفريق.
وقال الصحفي الإيطالي إن هناك تحركات من أندية سعودية لضم اللاعب دون تسميتها، مشيرًا إلى انفتاح لياو على هذه الفرضية وإن كان يفضل الانتقال لفريق أوروبي.
إيدرسون يخضع للفحص الطبي في مانشستر
أكد "فابريزيو رومانو" خضوع إيدرسون للفحص الطبي في إنجلترا بالساعات المقبلة عقب الفحص الأولي الذي أتمه في الولايات المتحدة تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد.
وخرجت تقارير في البرازيل بالساعات الماضية تشير إلى تعطل الصفقة بسبب عدم إعلان يونايتد عنها رغم الاتفاق مع أتالانتا قبل أسابيع.
يونايتد يتحرك لحارس الباراجواي
عقب تألقه الكبير في كأس العالم، أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا بضم حارس الباراجواي أورلاندو خيل بحسب "فيكاخيس".
خيل يلعب في صفوف سان لورينزو الأرجنتيني وعقده ممتد حتى 2027، وتقدر قيمته السوقية في حدود 6 مليون يورو.
نجم الكوت ديفوار يجذب الانتباه
أصبح كرايست أولاي، لاعب الكوت ديفوار وترابزون سبور، محط اهتمام عديد الأندية الكبرى في أوروبا بحسب "لاجازيتا".
ويتابع اللاعب فيورنتينا ويوفنتوس وبرايتون ولايبزيج وبرينتفورد بحسب التقرير، ويطلب ناديه مبلغًا في حدود 25 مليون يورو للتفريط في موهبة خط الوسط.
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