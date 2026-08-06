أخبار الانتقالات | الأهلي يعلن عن تعيين بوسيتش وليفربول يحلم بضم مباي وباركولا من باريس سان جيرمان

ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان يطلب مبلغًا في حدود 45 مليون يورو من أجل بيع جناحه السنغالي إبراهيما مباي، والذي يحظى باهتمام ليفربول.

وأوضح التقرير أن اهتمام ليفربول بضم السنغالي من بي إس جي لن يؤثر على مفاوضاته للتعاقد مع زميله برادلي باركولا هذا الصيف، وقد يضم اللاعبين سويًا.