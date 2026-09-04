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أخبار الانتقالات | الاتحاد يتخلص من كيلر ومارسيال على أعتاب العودة إلى البريميرليج وسانشو في الإمارات
الاتحاد يتخلص من كيلر
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الرياضية أن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره البلجيكي بيفيرين لانتقال مدافعه ستيفان كيلر إلى صفوفه.
وسينتقل المدافع الكاميروني على سبيل الإعارة لمدة موسم للفريق البلجيكي، مع تقاسم راتب اللاعب بين الناديين بحسب التقرير.
أوتافيو يغادر القادسية
قال "فابريزيو رومانو" إن البرتغالي أوتافيو سيغادر القادسية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.
وسينتقل لاعب بورتو والنصر السابق إلى الريان القطري بحسب الصحفي الإيطالي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
مارسيال يعود إلى البريميرليج
يستعد الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال، من أجل العودة مرة أخرى إلى البريميرليج، وفقًا لموقع "تيم توك"، وسط اهتمام من إيفرتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون ونيوكاسل يونايتد وسندرلاند وتوتنهام بالحصول على خدماته.
وقال "توك سبورت" إن إيفرتون مهتم بمهاجم مونتيري وأيك السابق، ويفاضل بينه وبين جيمي فاردي الذي قالت "صن" إنه حل آخر لتدعيم صفوف الفريق عقب انتهاء تجربته الإيطالية مع كريمونيسي.
شرط آرسنال في عقد نوانيري
كشفت "سكاي" عن بند خاص في عقد إعارة إيثان نوانيري من آرسنال إلى صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.
وبحسب البند، يحق لآرسنال قطع إعارة اللاعب الشاب وإعادته لصفوفه خلال الموسم، وبالتحديد أثناء شهر يناير المقبل.
سانشو مرشح للدوري الإماراتي
ذكرت "ديلي ميرور" أن فريق "أرابيان فالكونز" الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتية مهتم بضم جادون سانشو.
سانشو حاليًا لاعب حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة إعارات غير موفقة، آخرها مع أستون فيلا.
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