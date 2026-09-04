أخبار الانتقالات | الاتحاد يتخلص من كيلر ومارسيال على أعتاب العودة إلى البريميرليج وسانشو في الإمارات

يستعد الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال، من أجل العودة مرة أخرى إلى البريميرليج، وفقًا لموقع "تيم توك"، وسط اهتمام من إيفرتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون ونيوكاسل يونايتد وسندرلاند وتوتنهام بالحصول على خدماته.

وقال "توك سبورت" إن إيفرتون مهتم بمهاجم مونتيري وأيك السابق، ويفاضل بينه وبين جيمي فاردي الذي قالت "صن" إنه حل آخر لتدعيم صفوف الفريق عقب انتهاء تجربته الإيطالية مع كريمونيسي.