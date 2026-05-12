أخبار الانتقالات | الاتحاد يحدد بن عطية خليفة لبلانيس ومانشستر سيتي يقترب من موهبة جديدة!





أبدى المدرب تشابي ألونسو استعداده للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد إجراء اتصالات أولية مع وكلاء أعماله.

وذكر فابريزيو رومانو أن نادي تشيلسي وضع قائمة تضم أسماء مرشحة لتولي القيادة الفنية مع إدراكه لموقف ألونسو ومدى توفره للعمل وينطبق الأمر نفسه على أندوني إيراولا الذي يرغب في مواصلة مسيرته في إنجلترا في حين لم تتخذ إدارة النادي أي قرار نهائي حتى الآن.



