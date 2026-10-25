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أخبار الانتقالات | اعتذار خوليان ألفاريز وريال مدريد وبرشلونة في صراع خماسي على نجم برايتون
اعتذار خوليان ألفاريز لجمهور أتلتيكو
عقب الانتصار السبت على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني بنفسه، خرج خوليان ألفاريز عبر وسائل الإعلام للاعتذار لجمهور ناديه عن تصريحاته الصيف الفائت.
وقال ألفاريز مع "موفي ستار" إنه يتفهم غضب الجمهور بعد كل المساندة الممنوحة له، وأنه في طريقه للعودة لأفضل مستوياته، ويطمح لمساعدة الفريق من جديد.
وكان ألفاريز قد خرج علنًا وطلب مغادرة أتلتيكو مدريد والسماح له بالانتقال إلى برشلونة على هامش مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم، الصفقة التي لم تتم في نهاية المطاف عقب تمسك أتلتيكو مدريد بمطالبه.
صراع خماسي على فوسكوفيتش
بحسب "تيم توك" و"فوتبول إنسايدر"، يتصارع الخماسي بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، وتشيلسي على ضم مدافع برايتون لوكا فوسكوفيتش.
صاحب التسعة عشر عامًا انتقل الصيف الماضي فقط من صفوف توتنهام إلى النادي الإنجليزي عقب فترة إعارة في هامبورج.
روما مهتم بضم بالدي
ذكرت "إل ميساجيرو" أن روما هو آخر الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع ظهير برشلونة أليخاندرو بالدي.
وحاول برشلونة تسويق اللاعب الصيف الفائت عقب خروجه من حسابات مدربه هانسي فليك، ولكن طلبه مبلغًا في حدود أربعين مليون يورو عطل رحيله بحسب التقارير.
ديماركو يحدد مطالبه لإنتر
ذكرت "توتوسبورت" أن المفاوضات بين إنتر ونجمه فيديريكو ديماركو مستمرة من أجل تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.
ويملك إنتر بندًا يتيح له مده تلقائيًا حتى 2028، ولكن يريد مده لمدة أطول ويعرض راتبًا يصل إلى خمسة ملايين يورو موسميًا، بينما يطلب اللاعب ستة ملايين بحسب التقرير.
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